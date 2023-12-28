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Глава МИД: Антитеррористические мероприятия положили конец попыткам незаконного режима сформировать новый статус-кво

Глава МИД: Антитеррористические мероприятия положили конец попыткам незаконного режима сформировать новый статус-кво Антитеррористические мероприятия в Карабахе положили конец попыткам незаконного режима сформировать новый статус-кво.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 16:03
Глава МИД: Антитеррористические мероприятия положили конец попыткам незаконного режима сформировать новый статус-кво

Антитеррористические мероприятия в Карабахе положили конец попыткам незаконного режима сформировать новый статус-кво.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

Он отметил, что регулярное невыполнение Арменией своих обязательств и имитация переговоров не позволили достигнуть значимых результатов в переговорном процессе.

"Антитеррористические мероприятия создали новые возможности для пресечения попыток незаконного режима сформировать новый статус-кво. Продолжается работа по раскрытию преступлений, совершенных Арменией за минувшие 30 лет. С этой целью были предприняты различные шаги в соответствии с международным правом", - заявил глава МИД.

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Версия на английском языке Foreign minister: Anti-terrorist measures have created new opportunities to end the illegal regime's attempts to form a new status quo
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Antiterror tədbirləri qanunsuz rejimin yeni status-kvo formalaşdırma cəhdlərinə son qoydu”

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