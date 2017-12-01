Глава МИД Афганистана: Мы благодарны Азербайджану за вклад в экономическое развитие региона

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Афганистан благодарен Азербайджану за вклад в экономическое развитие региона.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани, выступая на церемонии открытия VII Министерской конференции "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии" в рамках проекта "Сердце Азии" - Стамбульский процесс в Баку.

По его словам, очередная встреча в рамках проекта "Сердце Азии" - Стамбульский процесс пройдет в следующем году в Турции.

"«Сердце Азии» - Стамбульский процесс является хорошей платформой для сотрудничества. Мы приветствует результаты, достигнутые всеми нами в вопросе развития Афганистана. Эта площадка поможет развитию региона в целом, поможет бороться с экстремизмом и терроризмом и внесёт стабильность в регион", - заявил глава МИД Афганистана.