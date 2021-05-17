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Глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан находится в Баку

Глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан находится в Баку На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития отношений между двумя странами
Внешняя политика
17 мая 2021 г. 15:00
Глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан находится в Баку
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Депутат Великого Национального собрания Турции, руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым прибыл с визитом в Баку.

Как сообщает Report, в рамках визита он встретился с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчы.

"Сегодня я встретился с главой межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамилем Айрымом. Наша встреча прошла очень продуктивно", - подчеркнул посол.

Также состоялась встреча Ш.Айрыма с руководителем группы дружбы Милли Меджлиса Азербайджана с парламентом Турции, депутатом Ахлиманом Амираслановым. На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития отношений между двумя странами.

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Версия на английском языке ФотоHead of Turkish-Azerbaijani Interparliamentary Friendship Group visits Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Bakıda səfərdədir

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