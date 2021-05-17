Глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан находится в Баку

На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития отношений между двумя странами

Депутат Великого Национального собрания Турции, руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым прибыл с визитом в Баку.

Как сообщает Report, в рамках визита он встретился с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчы.

"Сегодня я встретился с главой межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамилем Айрымом. Наша встреча прошла очень продуктивно", - подчеркнул посол.

Также состоялась встреча Ш.Айрыма с руководителем группы дружбы Милли Меджлиса Азербайджана с парламентом Турции, депутатом Ахлиманом Амираслановым. На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития отношений между двумя странами.