Глава Меджлис аш-Шура: Оман призывает к защите прав палестинского народа

Оман не только вступит в Азиатскую парламентскую ассамблею (АПА), но и будет единым голосом призывать мир к стабильности и безопасности.

Оман, вступлением в Азиатскую парламентскую ассамблею (АПА), будет выступать с призывом к миру, стабильности и безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Консультативного совета (Меджлис аш-Шура) Султаната Оман Халид Хилал Насир Аль-Маавали на пленарной сессии АПА в Баку.

Он в своем выступлении также подчеркнул важность соблюдения прав палестинского народа и выполнения соответствующих резолюций ООН.

"Мы должны выработать единую позицию в отношении прав палестинского народа. Палестинский народ является неотъемлемой частью Азии", - сказал Аль-Маавали.