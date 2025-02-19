Глава Меджлис аш-Шура: Оман призывает к защите прав палестинского народа

Оман, вступлением в Азиатскую парламентскую ассамблею (АПА), будет выступать с призывом к миру, стабильности и безопасности.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Консультативного совета (Меджлис аш-Шура) Султаната Оман Халид Хилал Насир Аль-Маавали на пленарной сессии АПА в Баку.
Он в своем выступлении также подчеркнул важность соблюдения прав палестинского народа и выполнения соответствующих резолюций ООН.
"Мы должны выработать единую позицию в отношении прав палестинского народа. Палестинский народ является неотъемлемой частью Азии", - сказал Аль-Маавали.