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Глава Меджлис аш-Шура: Оман призывает к защите прав палестинского народа

Глава Меджлис аш-Шура: Оман призывает к защите прав палестинского народа Оман не только вступит в Азиатскую парламентскую ассамблею (АПА), но и будет единым голосом призывать мир к стабильности и безопасности.
Внешняя политика
19 февраля 2025 г. 12:04
Глава Меджлис аш-Шура: Оман призывает к защите прав палестинского народа

Оман, вступлением в Азиатскую парламентскую ассамблею (АПА), будет выступать с призывом к миру, стабильности и безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Консультативного совета (Меджлис аш-Шура) Султаната Оман Халид Хилал Насир Аль-Маавали на пленарной сессии АПА в Баку.

Он в своем выступлении также подчеркнул важность соблюдения прав палестинского народа и выполнения соответствующих резолюций ООН.

"Мы должны выработать единую позицию в отношении прав палестинского народа. Палестинский народ является неотъемлемой частью Азии", - сказал Аль-Маавали.

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Версия на английском языке Speaker: As APA member, Oman will call world for peace and tranquility
Версия на азербайджанском языке Oman parlamentinin sədri: APA-ya üzv kimi dünyanı sülhə, əmin-amanlığa səsləyəcəyik

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