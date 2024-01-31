Глава МЧС России: Придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном

Российская Федерация придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Российская Федерация придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как передает Report, об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся с рабочим визитом в Азербайджане.

"Наше партнерство основывается на принципе добрососедства и взаимного доверия. За прошедший год в рамках нашего сотрудничества на базе МЧС России было подготовлено более 60 азербайджанских специалистов",- сказал Куренков на встрече с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым.

По словам главы МЧС России, на данный момент экспертами разработан Совместный план по сотрудничеству с 2024 по 2026 годы.

"В 2021 году инструкторами МЧС России проведены учебные курсы для подготовки азербайджанских саперов. Мы готовы опять организовать аналогичные курсы",- добавил он.

С учетом современных вызовов, глава МЧС России также предложил сотрудничать в сфере транспортной инфраструктуры.