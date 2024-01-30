Глава МЧС РФ предложил премьеру Азербайджана возобновить подготовку взрывотехников

Глава МЧС России Александр Куренков, находящийся с рабочим визитом в Баку, предложил премьер-министру Азербайджана Али Асадову возобновить подготовку взрывотехников российской стороной.

Глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся с рабочим визитом в Азербайджане, предложил премьер-министру Али Асадову возобновить подготовку взрывотехников российской стороной.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"Руководитель российского ведомства выразил готовность возобновить сотрудничество по вопросам подготовки азербайджанских специалистов по разминированию. Так, в 2021 году специалисты МЧС России обучили 114 азербайджанских взрывотехников. МЧС России готово возобновить такую практику", - сказали в российском МЧС.

Также было предложено возобновить учения "Каспий", проводившиеся до пандемии коронавируса три года подряд.

"Такие учения способствуют укреплению общей безопасности и имеют большое значение для всего Каспийского региона. Ключевую роль в их организации должны играть МЧС России и Азербайджана как два ведущих чрезвычайных ведомства на Каспии", - цитируют в пресс-службе Куренкова.

В ходе визита российский министр в Баку возложил цветы к мемориальному комплексу "Братская могила".