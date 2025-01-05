Глава МЧС Азербайджана наградил ряд сотрудников профильного ведомства Казахстана

Глава МЧС Азербайджана наградил ряд сотрудников профильного ведомства Казахстана

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров наградил группу сотрудников МЧС Казахстана, принимавших участие в спасательной операции после крушения 25 декабря 2024 года вблизи Международного аэропорта Актау самолета

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Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров наградил группу сотрудников МЧС Казахстана, принимавших участие в спасательной операции после крушения 25 декабря 2024 года вблизи Международного аэропорта Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный. Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского ведомства. Приказом министра нижеперечисленные сотрудники МЧС Казахстана награждены нагрудным знаком "За сотрудничество": - Сейталин Азамат Серикович; - Аминов Тимур Владимирович; - Айдаров Кани Манапович; - Караев Саясат Мусаевич; - Кенжегалиев Мажит Серикбаевич; - Кулханов Азымбек Шындаулетович; - Кузембаев Ербол Ахметович; - Мендибаев Наурызбек Ерланулы; - Нугуманов Ардак Койшибекович; - Тлеубергенова Айман Мынбаевна. Подпишитесь на наш Telegram канал