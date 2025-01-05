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Глава МЧС Азербайджана наградил ряд сотрудников профильного ведомства Казахстана

Глава МЧС Азербайджана наградил ряд сотрудников профильного ведомства Казахстана Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров наградил группу сотрудников МЧС Казахстана, принимавших участие в спасательной операции после крушения 25 декабря 2024 года вблизи Международного аэропорта Актау самолета
Внешняя политика
5 января 2025 г. 21:40
Глава МЧС Азербайджана наградил ряд сотрудников профильного ведомства Казахстана

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров наградил группу сотрудников МЧС Казахстана, принимавших участие в спасательной операции после крушения 25 декабря 2024 года вблизи Международного аэропорта Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского ведомства.

Приказом министра нижеперечисленные сотрудники МЧС Казахстана награждены нагрудным знаком "За сотрудничество":

- Сейталин Азамат Серикович;

- Аминов Тимур Владимирович;

- Айдаров Кани Манапович;

- Караев Саясат Мусаевич;

- Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;

- Кулханов Азымбек Шындаулетович;

- Кузембаев Ербол Ахметович;

- Мендибаев Наурызбек Ерланулы;

- Нугуманов Ардак Койшибекович;

- Тлеубергенова Айман Мынбаевна.

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Версия на азербайджанском языке Kəmaləddin Heydərov Qazaxıstan FHN-in bir qrup əməkdaşını təltif edib

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