Глава МАГАТЭ: Азербайджан был активен в рамках председательства в Движении неприсоединения

В рамках председательства в Движении неприсоединения Азербайджан был очень активен, рассматривая наиболее срочные вопросы, включая пандемию COVID-19, и то, как наиболее эффективно противостоять подобным вызовам.

В рамках председательства в Движении неприсоединения Азербайджан был очень активен, рассматривая наиболее срочные вопросы, включая пандемию COVID-19, и то, как наиболее эффективно противостоять подобным вызовам.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам.

"Я приветствую эти усилия", - заявил Гросси.

Он также добавил, что надеется обсудить в рамках визита в Баку, как МАГАТЭ с точки зрения ядерных технологий может помочь странам в борьбе с последствиями пандемии.