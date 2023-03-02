О нас

Глава МАГАТЭ: Азербайджан был активен в рамках председательства в Движении неприсоединения

Глава МАГАТЭ: Азербайджан был активен в рамках председательства в Движении неприсоединения В рамках председательства в Движении неприсоединения Азербайджан был очень активен, рассматривая наиболее срочные вопросы, включая пандемию COVID-19, и то, как наиболее эффективно противостоять подобным вызовам.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 13:24
Глава МАГАТЭ: Азербайджан был активен в рамках председательства в Движении неприсоединения

В рамках председательства в Движении неприсоединения Азербайджан был очень активен, рассматривая наиболее срочные вопросы, включая пандемию COVID-19, и то, как наиболее эффективно противостоять подобным вызовам.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам.

"Я приветствую эти усилия", - заявил Гросси.

Он также добавил, что надеется обсудить в рамках визита в Баку, как МАГАТЭ с точки зрения ядерных технологий может помочь странам в борьбе с последствиями пандемии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AEBA rəhbəri: “Azərbaycan QH-yə sədrlik çərçivəsində fəallıq nümayiş etdirib”
Версия на английском языке IAEA chief hails Azerbaijan's activeness within its chairmanship of Non-Aligned Movement

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев принял президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
2 марта 2023 г. 14:36
Посол Турции поделился публикацией в связи с годовщиной смерти Нуру Паши
Посол Турции поделился публикацией в связи с годовщиной смерти Нуру Паши
2 марта 2023 г. 14:02
На Саммите Контактной группы Движения неприсоединения была почтена память жертв землетрясения в Турции и Сирии
На Саммите Контактной группы Движения неприсоединения была почтена память жертв землетрясения в Турции и Сирии
2 марта 2023 г. 13:50
Президент: За последние несколько лет ДН стало одним из ключевых игроков в международных отношениях
Президент: За последние несколько лет ДН стало одним из ключевых игроков в международных отношениях
2 марта 2023 г. 13:37
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Алжира
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Алжира
2 марта 2023 г. 13:35
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Президентского совета Ливии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем Президентского совета Ливии
2 марта 2023 г. 13:32
Президент ГА ООН: Интересно быть свидетелем зеленой трансформации Азербайджана
Президент ГА ООН: Интересно быть свидетелем "зеленой трансформации" Азербайджана
2 марта 2023 г. 12:57
Глава МАГАТЭ: У нас превосходное сотрудничество с Азербайджаном
Глава МАГАТЭ: У нас превосходное сотрудничество с Азербайджаном
2 марта 2023 г. 12:56
Президент Узбекистана посетил могилу Гейдара Алиева
Президент Узбекистана посетил могилу Гейдара Алиева
2 марта 2023 г. 12:55
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Туркменистана
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Туркменистана
2 марта 2023 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi