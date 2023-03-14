Глава Конституционного суда Турции высокого оценил взаимоподдержку своей страны и Азербайджана

Председатель Конституционного суда Турции Зюхту Арслан на встрече с делегацией, возглавляемой председателем Коллегии адвокатов Азербайджана Анаром Багировым высоко оценил взаимоподдержку двух братских стран.

Председатель Конституционного суда Турции Зюхту Арслан на встрече с делегацией, возглавляемой председателем Коллегии адвокатов Азербайджана Анаром Багировым высоко оценил взаимоподдержку двух братских стран.

Как сообщает турецкое бюро Report , З.Арслан подчеркнул, что турецкое общество с удовлетворением восприняло освобождение азербайджанских территорий.

Подчеркнув тесное взаимодействие профильных структур двух братских стран, Зюхту Арслан добавил, что находится в постоянном контакте со своим азербайджанским коллегой Фархадом Абдуллаевым.

"Без сомнения, наша основная задача — защищать права человека. Я нахожусь в постоянном контакте со своим коллегой Фархадом Абдуллаевым и могу сказать, что мы всегда получаем поддержку от Азербайджана на международных мероприятиях", - отметил он.

Анар Багиров выразил признательность за теплый прием и рассказал о реформах, проводимых в сфере судебного права и адвокатуры в Азербайджане. Он отметил, что хотя количество адвокатов в Азербайджане намного меньше по сравнению с Турцией, в последнее время оно увеличилось в три раза.

"Для нас важно качество, а не количество. Поэтому мы хотим, чтобы адвокатской деятельностью занимались только образованные и профессиональные юристы. Это очень важно с точки зрения оказания качественной юридической помощи людям", - сказал А.Багиров.

Он добавил, что помимо международного опыта в развитии азербайджанской адвокатуры применяется опыт братской страны.

В завершения мероприятия стороны обменялись подарками, были сделаны фото на память.