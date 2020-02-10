Глава комитета Совфеда: Выборы в Азербайджане организованы очень четко

Выборы организованы очень четко. Организация процесса выборов за пределами Баку ничем не уступала организации выборов в самой столице.

Как сообщает Report, об этом заявила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, принявшая участие в наблюдении за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане.

"Мы три дня работали в Баку, приняли участие в мониторинге в рамках международных организаций в частности, Исполкома СНГ, МПА СНГ. В день выборов мы побывали на 11 участках трех избирательных округов. Везде очень и очень слаженная работа, чувствуется высокий профессионализм председателей участковых комиссий, наряду с этим мы фиксируем знание законодательства у них. На всех участках, которые мы посетили, велось наблюдение посредством камер.

Организация процесса выборов за пределами Баку ничем не уступала организации выборов в самой столице. Мы зафиксировали большое количество наблюдателей, для них были созданы все условия", - заявила Л. Гумерова.

Комментируя явку избирателей, российский наблюдатель отметила, что пик прихода избирателей на участки был зарегистрирован днем: "Рост был поступательный. Явка в 47% - объективно хорошая, мы считаем, что не было ажиотажа и политизации процесса. То есть это признак стабильности".