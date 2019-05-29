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Глава комитета Госдумы: Обязательно прилечу в Баку на финал Лиги Европы

Глава комитета Госдумы: Обязательно прилечу в Баку на финал Лиги Европ

Баку - полностью безопасный город для проведения финала Лиги Европы УЕФА. 

Об этом  российскому бюро Report  заявил глава комитета российской Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Говоря о предстоящем финале Лиги Европы, депутат отметил, что сам летит в Баку и обязательно будет присутствовать на игре.

"Мне задают немало вопросов про безопасность и я всегда отвечаю, что лечу туда сам. Увы, часто спорт превращают в политику. Но я знаю, что это безопасный город, это город для жизни. Сегодня это один из цветущих и красивейших городов. Я такой красивой набережной не только в Европе, в мире не знаю. Я с удовольствием гуляю там один и чувствую себя там в безопасности", - заявил Л. Калашников.

Игбал Рустамов

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