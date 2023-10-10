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Глава Коллегии адвокатов Азербайджана удостоен специальной медали в Казахстане

Глава Коллегии адвокатов Азербайджана удостоен специальной медали в Казахстане Председатель Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики (АРВК) Анар Багиров награжден в Казахстане специальной медалью.
Внешняя политика
10 октября 2023 г. 23:07
Глава Коллегии адвокатов Азербайджана удостоен специальной медали в Казахстане

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики (АРВК) Анар Багиров награжден в Казахстане специальной медалью.

Как сообщает Report, соответствующее постановление было принято Президиумом Национальной коллегии адвокатов Казахстана.

А.Багиров был награжден за выдающиеся заслуги в развитии адвокатской деятельности в Казахстане.

Напомним, что делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Анаром Багировым по приглашению Национальной коллегии адвокатов Казахстана 5-7 октября текущего года находилась с официальным визитом в Астане для участия в VII Казахстанском международном форуме адвокатов "Сильная адвокатская профессия, основанная на верховенстве закона".

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Версия на азербайджанском языке Anar Bağırov Qazaxıstan vəkilliyinin inkişafına görə xüsusi medalla təltif edilib

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