Глава Коллегии адвокатов Азербайджана удостоен специальной медали в Казахстане

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики (АРВК) Анар Багиров награжден в Казахстане специальной медалью.

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики (АРВК) Анар Багиров награжден в Казахстане специальной медалью.

Как сообщает Report , соответствующее постановление было принято Президиумом Национальной коллегии адвокатов Казахстана.

А.Багиров был награжден за выдающиеся заслуги в развитии адвокатской деятельности в Казахстане.

Напомним, что делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Анаром Багировым по приглашению Национальной коллегии адвокатов Казахстана 5-7 октября текущего года находилась с официальным визитом в Астане для участия в VII Казахстанском международном форуме адвокатов "Сильная адвокатская профессия, основанная на верховенстве закона".