Глава Коллегии адвокатов Азербайджана удостоен специальной медали в Казахстане

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики (АРВК) Анар Багиров награжден в Казахстане специальной медалью.
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А.Багиров был награжден за выдающиеся заслуги в развитии адвокатской деятельности в Казахстане.
Напомним, что делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Анаром Багировым по приглашению Национальной коллегии адвокатов Казахстана 5-7 октября текущего года находилась с официальным визитом в Астане для участия в VII Казахстанском международном форуме адвокатов "Сильная адвокатская профессия, основанная на верховенстве закона".