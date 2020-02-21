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Президент Кыргызстана поздравил Ильхама Алиева

Глава Кыргызстана поздравил президента Азербайджана

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Искренне поздравляю Вас и братский народ Азербайджана с успешным проведением парламентских выборов, являющихся одним из важных внутриполитических событий в стране.

Весьма рад, что благодаря Вашим решительным действиям Азербайджанская Республика нашла свое достойное место и успешно развивается в политической и экономической сферах.

Глубоко убежден, что при Вашей поддержке крепкая дружба и братские взаимоотношения между нашими странами и впредь будут укрепляться и способствовать благополучию и процветанию двух народов.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, с нетерпением жду Вас с официальным визитом в Кыргызскую Республику в 2020 году.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в государственной работе, а братскому азербайджанскому народу – мира и процветания!".

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