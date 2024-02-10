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Глава Кении направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Глава Кении направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо Президент Республики Кения Уильям Самои Руто поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.
Внешняя политика
10 февраля 2024 г. 21:39
Глава Кении направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Президент Республики Кения Уильям Самои Руто поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, президент Кении разместил в связи с этим публикацию в своем аккаунте в социальной сети Х.

В публикации говорится:

"Передаю Вам сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики. Ваша убедительная победа еще раз подтвердила многолетнюю веру азербайджанского народа в Ваши способности и лидерство. Выражаю удовлетворение прочными, постоянными, искренними и дружественными отношениями между Кенией и Азербайджаном в течение долгих лет после того, как в 2004 году была заложена основа наших дипломатических отношений. Сегодня, когда мы отмечаем 20-летие дипломатических отношений, с удовлетворением подчеркиваю, что у нас есть прекрасная возможность для дальнейшего укрепления двусторонних связей в рамках согласованных приоритетов и расширения их в новых сферах, представляющих взаимный интерес.

Пользуясь случаем, хочу выразить уверенность в том, что под Вашим руководством мы изучим возможности эффективного партнерства в различных сферах, таких как торговля, инвестиции, энергетика, изменение климата и туризм.

Ваше превосходительство, примите высочайшее почтение – мое и народа Кении".

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Версия на азербайджанском языке Keniya lideri Prezident İlham Əliyevi seçkilərdə qələbəsi münasibətilə təbrik edib

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