Президент Казахстана направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.
От имени народа Казахстана и от себя лично искренне поздравляю Вас и братский народ Азербайджана с Днем Республики.
Сегодня Азербайджан, как конкурентоспособное, динамично развивающееся государство, занимает достойное место в мировом сообществе с достижениями в экономической, социальной и культурно-гуманитарной сферах.
В этой связи желаю, чтобы под Вашим руководством Ваша страна и впредь интенсивно развивалась и достигала благих целей.
Искренне верю, что сложившееся стратегическое сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном, основанное на традиционной дружбе и взаимопонимании, будет и далее развиваться во имя благополучия народов двух стран.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, больших успехов на ответственном посту, а дружественному народу Азербайджана – благополучия и процветания.
С наилучшими пожеланиями".
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