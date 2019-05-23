Президент Казахстана направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени народа Казахстана и от себя лично искренне поздравляю Вас и братский народ Азербайджана с Днем Республики.

Сегодня Азербайджан, как конкурентоспособное, динамично развивающееся государство, занимает достойное место в мировом сообществе с достижениями в экономической, социальной и культурно-гуманитарной сферах.

В этой связи желаю, чтобы под Вашим руководством Ваша страна и впредь интенсивно развивалась и достигала благих целей.

Искренне верю, что сложившееся стратегическое сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном, основанное на традиционной дружбе и взаимопонимании, будет и далее развиваться во имя благополучия народов двух стран.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, больших успехов на ответственном посту, а дружественному народу Азербайджана – благополучия и процветания.

С наилучшими пожеланиями".