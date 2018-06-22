Глава кавказской группы Сената Франции: Они ведут себя крайне несправедливо по отношению к Азербайджану - ИНТЕРВЬЮ

Париж. 22 июня. REPORT.AZ/ Интервью западноевропейского бюро Report с председателем группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции, сенатором Аленом Юпером.

- Была ли у Вас информация об Азербайджане до назначения?

- Вот уже несколько месяцев я возглавляю Кавказскую группу в Сенате Франции. До назначения мне однажды довелось бывать в Азербайджане. Но все же не мог похвастать хорошим знанием страны. Я знал, что Азербайджан - светское государство, тем оно и привлекло меня. Азербайджан - мусульманская страна, и в то же время - это светское государство. Это - редкое сочетание. В Вашей стране мечети, церкви и синагоги соседствуют друг с другом. Во главу угла ставится общность интересов граждан.

- Как получилось, что Вы решили возглавить кавказскую группу в Сенате Франции?

- Кавказ - очень сложный регион, богатый опытом и эмоциями. Сейчас я читаю "Вечное возвращение" Сильвена Тессона о Кавказе. В книге в лице простых людей воссоздана история Кавказа. Воистину Азербайджан - страна, где проживают искренние, душевные люди. Азербайджан - богатый край, и это отрадно. Но именно данное обстоятельство порождает зависть и число недоброжелателей.

Отвечая на Ваш вопрос, хочу отметить, что мой отец был участником Движения французского сопротивления. Если бы приход к власти Шарля де Голля припозднился хотя бы на два часа, возможно, и меня не было бы на этом свете. Я не могу закрыть глаза на несправедливость, мне по нраву говорить правду. Я был в Азербайджане, я слышу, что говорят о Вашей стране во Франции. Мне кажется, канат слишком толстый, и кто-то постоянно тянет его. Вы живете в очень непростом ареале. Россия напоминает мне кошку, пытающуюся поймать мышь. В Турции и Иране широко распространен фанатизм. Полгода один из замков во Франции был прибежищем аятоллы Хаменеи, тем самым были созданы условия для свершения революции в Иране. Стоит только Азербайджану дрогнуть, как фанатики все приберут к рукам. Вы должны связывать свое будущее с Европой, Францией.

- Как Вы оцениваете нынешнее развитие Азербайджана?

- Меня весьма привлекает светскость Азербайджана, это порождает интерес, сближает с Вашей страной. Эта особенность - пример для других стран. В ходе "Арабской весны" мы стали свидетелями безвыходной ситуации, в которой оказались мусульманские страны, восставшие против действующих властей. Кто пришел к власти в этих странах на смену свергнутых ими правителей? Их сменили фанатики. Минуло 30 лет, как Вы распрощались с коммунизмом. В советскую эпоху господствовал деспотизм, было непросто. Однако Вам посчастливилось избавиться от этого режима. Азербайджан сумел создать своего рода переход от деспотичного режима к западной демократии.

Для построения демократии нам потребовалось не 30 лет, а целых два века, поэтому мы - западные страны должны перестать поучать кого бы то ни было. Крайне неверно наущать другие страны. Мы наставничали много раз, это именовалось правом вмешательства. Одним из авторов подобного был экс-министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Это весьма опасный шаг, так как мы не "обслуживаем после продажи". События в Ливии должны стать уроком для нас. Мы уничтожили диктаторский режим в этой стране, однако президент Франции, пришедший к власти после Николя Саркози, не "обслужил после продажи". Мы должны были посодействовать установлению в Ливии ограниченной демократии. Вы же пришли к этому сами, без стороннего вмешательства. Возможно, здесь сыграло положительную роль наследие советской эпохи, поскольку коммунизм отдалил религию от власти. Но не стоит забывать соседство Азербайджана с Грузией – родиной Сталина. Азербайджанский народ был свидетелем политики массового переселения людей в советский период.

- Какой вклад может внести возглавляемая Вами группа в дело мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта?

- В беседе со мной знаменитый израильский политик и государственный деятель Шимон Перес сказал как-то, что существуют две формы восприятия оптимизма: либо принимать жизнь как чашу, заполненную лишь наполовину, либо же продолжать наполнять ее. Он говорил, что несмотря на преклонный возраст, а ему 93 года, не ощущает себя старцем, продолжая усилия по воцарению мира и наполнению той самой чаши. Полагаю, и нам следует быть такими же оптимистично настроенными. ООН были приняты 4 резолюции, содержащие требование освободить оккупированные территории Азербайджана. На мой взгляд, парламентарии Азербайджана и Армении должны вести диалог, Сенат Франции может стать площадкой для этого.

- Французская пресса часто тиражирует не соответствующую действительности информацию об Азербайджане. Как на Ваш взгляд можно пресечь подобное?

- Верно, СМИ Франции пытаются тем самым нанести удар по имиджу Азербайджана, и все это исходит от того, что ими манипулируют различные лобби. На сегодняшний день они ведут себя крайне несправедливо по отношению к Азербайджану. Однако угождение - признак слабости. Азербайджан должен стремиться повысить свой имидж во Франции. Продолжайте опираться в этом деле на международную общественность.

Во Франции не очень хорошо знакомы с Азербайджаном. Немногие французы верно укажут расположение Азербайджана на карте. Рассказывая о своей стране, Вы, в основном говорите о нагорно-карабахском конфликте. Другие же страны упоминают не о конфликтах, а о новых технологиях. Если французская пресса публикует материалы, клевещущие на Азербайджан, не следует гневаться, нужно быть выше этого и продолжать начатое.

Ныне президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает зарубежных депутатов и сенаторов, а, скажем, президент Франции сенаторов других стран не принимает. Ваша страна своей открытостью напоминает мне Израиль. И проблемы Ваши схожи. Азербайджан, как и Израиль, хоть и окружен странами, не симпатизирующими ему, но он интенсивно развивается, неукоснительно следуя вперед. Трудности, с которыми довелось столкнуться Азербайджану, не могут воспрепятствовать развитию и процветанию республики. Рай невозможно создать одним щелчком. История пишется шаг за шагом. История походит на книгу, которую вынужденно перелистываешь постранично. Со вступления невозможно сразу перескочить в конец. Каждая страница равносильна году, одному событию.

- Как Вы оцениваете нынешний уровень двустороннего межпарламентского сотрудничества?

- Основная задача сейчас - укрепление межпарламентских связей. Пока мне не довелось встретиться с азербайджанскими коллегами, но я стремлюсь к этому. Межпарламентское сотрудничество - важный фактор развития межгосударственных отношений. Как известно, в мире существуют две формы дипломатии - исполнительная и парламентская. Я - участник парламентской дипломатии. Мы, будучи участниками парламентской дипломатии, при необходимости должны стремиться к внедрению новых, всесторонних подходов в работе исполнительной дипломатии.

- Каковы на Ваш взгляд наиболее перспективные области азербайджано-французского сотрудничества?

- В Азербайджане есть потребность в специалистах по очистке воды. Франция превалирует в мире по числу таких специалистов. Мы должны развивать наше сотрудничество в этой области.

Азербайджан может приложить больше усилий в направлении развития туризма. Нужно повысить внимание к работе исследовательских центров. И здесь азербайджано-французское сотрудничество может оказаться весьма плодотворным. Азербайджан - капиталистическая страна. Ей надо быть более открытой для зарубежных инвесторов. Стране нужно следовать курсом либерального капитализма.

- Азербайджан - молодая страна, не опасен ли будет переход к либеральному капитализму?

- Азербайджан сумел организовать систему выдачи визы в течение двух часов, создать модель ASAN xidmət, не имеющую аналогов в мире, а значит, с легкостью сможет перейти к либеральному капитализму.