Глава Канцелярии президента Казахстана прибыл в Азербайджан

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Баку прибыла делегация во главе с начальником Канцелярии президента Казахстана Махмудом Касымбековым, сообщает Report со ссылкой на "Казинформ".

"Казахстанская делегация прибыла в Баку по приглашению Администрации президента Азербайджана. Кроме того, в прошлом месяце в Астане была презентована книга на казахском языке, которая была посвящена 95-летию Гейдара Алиева. Аналогичное мероприятие будет проведено завтра в Баку, планируется презентация книги "Нурсултан Назарбаев. Биография", - заявил М.Касымбеков.

Отметим, что в состав казахстанской делегации также входят министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали и другие.