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    Глава Канцелярии президента Казахстана прибыл в Азербайджан

    В Баку состоится презентация книги Нурсултан Назарбаев. Биография

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Баку прибыла делегация во главе с начальником Канцелярии президента Казахстана Махмудом Касымбековым, сообщает Report со ссылкой на "Казинформ".

    "Казахстанская делегация прибыла в Баку по приглашению Администрации президента Азербайджана. Кроме того, в прошлом месяце в Астане была презентована книга на казахском языке, которая была посвящена 95-летию Гейдара Алиева. Аналогичное мероприятие будет проведено завтра в Баку, планируется презентация книги "Нурсултан Назарбаев. Биография", - заявил  М.Касымбеков. 

    Отметим, что в состав казахстанской делегации также входят министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы,  президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали и другие.

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