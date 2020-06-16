Глава Израиля направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

Президент государства Израиль Реувен Ривлин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

Прошу принять мои искренние поздравления Вам и народу Азербайджана по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики. Желаю Вашей стране и народу мира, солидарности и процветания.

Азербайджан является важным и близким партнером Израиля. Наши страны динамично сотрудничают в сфере бизнеса, инноваций, науки, образования, безопасности, туризма, культуры и во многих других областях. Совместные усилия наших народов в пропаганде братских отношений между азербайджанским и еврейским народами, а также религиозной толерантности, осуждении всех проявлений неприязни и антисемитизма составляют основу нашего партнерства.

В период, когда мы стараемся устранить последствия пандемии коронавируса, Израиль привержен совместному сотрудничеству с Азербайджаном в деле лечения и поиска путей борьбы с этой беспощадной болезнью. Желаю здоровья Вам и народу Азербайджана.

В будущем году исполняется 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем. Господин Президент, пользуясь случаем, приглашаю Вас совершить исторический визит в Государство Израиль для празднования этого знаменательного события в наших отношениях. В то же время искренне надеюсь на открытие в ближайшем будущем в Израиле посольства Азербайджанской Республики. Наличие дипломатических представительств в обеих странах послужит импульсом для того, чтобы предпринять еще более внушительные шаги, направленные на укрепление и углубление наших отношений, что принесет большую пользу нашим народам.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубочайшее почтение".