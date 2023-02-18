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Глава ИВ района Девели посетил мобильные полевые госпитали МЧС Азербайджана в Кахраманмараше

Глава ИВ района Девели посетил мобильные полевые госпитали МЧС Азербайджана в Кахраманмараше Глава Исполнительной власти района Девели турецкого города Кайсери Мехмет Тундж посетил действующие в Кахраманмараше мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Внешняя политика
18 февраля 2023 г. 17:11
Глава ИВ района Девели посетил мобильные полевые госпитали МЧС Азербайджана в Кахраманмараше

Глава Исполнительной власти района Девели турецкого города Кайсери Мехмет Тундж посетил действующие в Кахраманмараше мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

По словам командированного в Турцию сотрудника Report, он ознакомился с условиями, созданными в госпиталях.

Терапевт поликлинического отделения Медицинского центра МЧС капитан медицинской службы Гурбан Эйвазов проинформировал М.Тунджа о деятельности госпиталей.

Затем глава Исполнительной власти поинтересовался состоянием раненых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Dəvəli rayonunun icra başçısı FHN-in Kahramanmaraşdakı mobil səhra hospitallarında olub

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