Глава ИВ района Девели посетил мобильные полевые госпитали МЧС Азербайджана в Кахраманмараше

Глава Исполнительной власти района Девели турецкого города Кайсери Мехмет Тундж посетил действующие в Кахраманмараше мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
По словам командированного в Турцию сотрудника Report, он ознакомился с условиями, созданными в госпиталях.
Терапевт поликлинического отделения Медицинского центра МЧС капитан медицинской службы Гурбан Эйвазов проинформировал М.Тунджа о деятельности госпиталей.
Затем глава Исполнительной власти поинтересовался состоянием раненых.