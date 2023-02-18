Глава ИВ района Девели посетил мобильные полевые госпитали МЧС Азербайджана в Кахраманмараше

Глава Исполнительной власти района Девели турецкого города Кайсери Мехмет Тундж посетил действующие в Кахраманмараше мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Глава Исполнительной власти района Девели турецкого города Кайсери Мехмет Тундж посетил действующие в Кахраманмараше мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

По словам командированного в Турцию сотрудника Report, он ознакомился с условиями, созданными в госпиталях.

Терапевт поликлинического отделения Медицинского центра МЧС капитан медицинской службы Гурбан Эйвазов проинформировал М.Тунджа о деятельности госпиталей.

Затем глава Исполнительной власти поинтересовался состоянием раненых.