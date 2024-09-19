Глава ИВ Баку назвал причины интереса Азербайджана к БРИКС

Азербайджан подал официальную заявку на участие в БРИКС, исходя из необходимости взаимодействия и сотрудничества в условиях сложных процессов, протекающих в мире.

Азербайджан подал официальную заявку на участие в БРИКС, исходя из необходимости взаимодействия и сотрудничества в условиях сложных процессов, протекающих в мире.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов в Москве в ходе пленарной сессии "Карта будущего. Решения и стратегии городов-лидеров технологического развития" в рамках форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС".

"Азербайджан подал официальную заявку на участие в БРИКС. Для нас это очень значимо, потому что на планете идут сложные процессы, а объединение и сотрудничество становится приоритетным вопросом", - сказал он.

Азизов, выступая на мероприятии, отметил, что Баку интенсивно развивается: "Город стремительно развивается и у Баку много планов по развитию. Только за последние 5 лет около 400 парков восстановлены с нуля. Также принят новый генпплан города".