Глава Исполкома СНГ: Высокий конфликтный потенциал в международных отношениях сохраняется - ДОПОЛНЕНО

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Обстановка в мире не изменилась , по-прежнему сохраняется высокий конфликтный потенциал в международных отношениях.

Как передает Report, об этом заявил Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев на проходящем в Баку заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

"В СНГ особо пристальное внимание уделяется развитию сотрудничества и координации взаимодействия компетентных органов с целью обеспечения нашей общей, а также национальной безопасности стран СНГ. Эта область интеграции продолжает оставаться важным фактором поддержания стабильности как государств-участников, так и Содружества в целом.

Обстановка в мире не изменилась к лучшему. По-прежнему сохраняется высокий конфликтный потенциал в международных отношениях. Разрушая договоренности в области стратегической безопасности, отдельные известные нам страны продолжают осуществлять политику силового диктата в международных делах, предпринимают попытки размещения оружия в космическом пространстве. Особую тревогу вызывает усиление активности и наращивание военной инфраструктуры НАТО в непосредственной близости от западных границ нашего Содружества", - заявил С. Лебедев.

"Практическая деятельность Совета министров обороны СНГ последовательно осуществляет развитие многостороннего военного сотрудничества, как целостной системы на основе тесных взаимодействий министерств обороны, оборонных ведомств и рабочих органов Совета министров обороны СНГ, секретариата Совета министров обороны и координационных структур", - отметил С.Лебедев.

По его словам, каждое заседание министров обороны "подчеркивает общую заинтересованность стран СНГ в расширении военного сотрудничества". "Ярким подтверждением тому является многоплановая насыщенная повестка дня сегодняшнего заседания, включающая более двух десятков вопросов", - подчеркнул глава исполкома СНГ.

Он указал, что содержание многостороннего военного сотрудничества определяется характером взаимных интересов государств Содружеств. С.Лебедев подчеркнул, что сотрудничество постоянно дополняется и обогащается благодаря инициативам, поступающим от военных ведомств стран Содружества или рабочих органов Совета министров обороны. "При этом заложенные в основу военного сотрудничества совместные системы военного назначения, в частности, объединенная система ПВО, объединенная система контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки, единая геоинформационная система военного назначения постоянно совершенствуется", - заявил С Лебедев.

Он также указал, что председательство в СНГ переходит к Узбекистану и следующий саммит глав Содружества пройдет в этой стране в октябре следующего года.