Глава Исполкома СНГ: Итоги референдума в Азербайджане отражают волеизъявление народа

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Результаты референдума по внесению изменений в Конституцию Азербайджана, предусматривающих продление срока президентских полномочий, отражают реальное волеизъявление народа этой страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев журналистам в Минске.

"Мне представляется, что результаты референдума, большое количество поддержавших вынесенные на него вопросы подтверждают, что народ Азербайджана поддерживает изменения в конституцию, вынесенные на голосование", - заявил С.Лебедев.

Он напомнил, что на референдуме в Азербайджане работала миссия наблюдателей от МПА СНГ.

"Они сообщают, что они признали референдум легитимным, прозрачным, демократичным, отражающим волеизъявление народа Азербайджана", - указал глава Исполкома СНГ.