Генеральный секретарь ОИС прибыл в Азербайджан

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Ияд бин Амин Мадани прибыл в Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Саудовской Аравии в Азербайджане, в международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали официальные лица Азербайджана, а также сотрудники посольства.

В ходе визита в Баку, Ияд бин Амин Мадани проведет встречи с официальными лицами страны.

Визит главы ОИС завершится сегодня вечером.