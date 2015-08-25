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    Генеральный секретарь ОИС прибыл в Азербайджан

    Ияд бин Амин Мадани проведет встречи с официальными лицами страны

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Ияд бин Амин Мадани  прибыл в Азербайджан.

    Как сообщили Report в посольстве Саудовской Аравии в Азербайджане, в международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали официальные лица Азербайджана, а также сотрудники посольства.

    В ходе визита в Баку, Ияд бин Амин Мадани проведет встречи с официальными лицами страны.

    Визит главы ОИС завершится сегодня вечером.

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