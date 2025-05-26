Глава IRCICA: Разрушенные армянами религиозные памятники Азербайджана - проявление исламофобии

Глава IRCICA: Разрушенные армянами религиозные памятники Азербайджана - проявление исламофобии

Действия армян по отношению к религиозным памятникам азербайджанского народа в годы оккупации также являются проявлением исламофобии.

Об этом Report заявил генеральный директор Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA), профессор Махмут Эрол Кылыч.

Он подчеркнул, что хотя армяне утверждают, что исповедуют христианство в основе которого лежит милосердие, в своих действиях они это милосердие не проявили.

"Они разрушили храмы, мечети, исторические памятники. Даже сегодня они не позволяют миссии ЮНЕСКО проверить состояние азербайджанских памятников, находящихся на территории Армении. Разве это христианство, что это за межрелигиозный диалог?!", - сказал Кылыч.

Профессор отметил, что армяне совершили аналогичные действия и в Турции. "Они убивали мусульман, турок. Но эти вопросы не были рассмотрены должным образом", - добавил Кылыч.