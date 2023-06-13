Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное

В рамках концепции "Столетие Турции" связи между Турцией и Азербайджаном будут на еще более высоком уровне.

В рамках концепции "Столетие Турции" связи между Турцией и Азербайджаном будут на еще более высоком уровне.

Об этом анкаринскому бюро Report сказал руководитель Института стратегического мышления (SDİ) Турции генерал-майор запаса, доцент Гюрай Алпар.

По его словам, новый состав Кабинета министров Турции состоит из людей, понимающих значение Азербайджана как для страны, так и региона Южного Кавказа:

"Уважение и любовь Эрдогана к Азербайджану, братство с Ильхамом Алиевым известны всем нам. Одного этого факта достаточно, чтобы назвать две страны "братьями-близнецами" и одной нацией. Азербайджан последними достижениями выделяется и в своем регионе, и в мире. Ассоциация, созданная отношениями между Азербайджаном и Турцией, многократно усиливает силу наших стран и объединяет тюркский мир. Организация тюркских государств постепенно становится более институциональной. Позиция Азербайджана в этой организации важна. Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное и носит стратегический характер. Тот факт, что Эрдоган совершил первый зарубежный визит в Азербайджан, - прекрасный пример, который показывает значение, которое Турция придает Азербайджану".