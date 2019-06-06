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Глава Ингушетии планирует посетить Азербайджан

Глава Ингушетии планирует посетить Азербайджан
© Report

Ингушетия заинтересована в укреплении сотрудничества с Азербайджаном. Об  этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report заявил глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров в кулуарах XXIII Петербургского международного экономического форума.

"Мы живем рядом, поэтому надо нарастить и укрепить дружбу между нашими республиками. У нас хорошая азербайджанская диаспора. В годы Великой Отечественной войны азербайджанская бригада защищала город Малгобек и вся там погибла.

Я планирую этим летом посетить Азербайджан. Этот вопрос пока согласовывается. Обязательно хочу посетить вашу страну и обсудить некоторые вопросы", - подчеркнул политик.

Юнус-Бек Евкуров также отметил, что хочет повидаться с азербайджанским художником, которому обещал сапоги: "В Баку есть художник Али, он босиком ходит по набережной. Я обещал ему армейские сапоги".

Игбал Рустамов

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