Глава Индии поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Республики Индия Рам Натх Ковинд направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше превосходительство,
Рад передать Вам и дружественному народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю Дня Республики.
Между Индией и Азербайджаном существуют тесные культурные и исторические связи, что проявляется в нашем намерении укреплять двустороннее сотрудничество. Надеюсь, что наши совместные усилия еще больше укрепят наше многоплановое сотрудничество.
Пандемия COVID-19 создает невиданную угрозу для человечества. Индия будет продолжать сотрудничество с международным сообществом в борьбе с этой болезнью.
Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Азербайджана – прогресса и процветания.
Господин президент, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении".