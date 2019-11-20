 Наверх

Глава грузино-азербайджанской межпарламентской группы дружбы создает новую фракцию

Глава грузино-азербайджанской межпарламентской группы создает фракцию

Руководитель грузино-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Звиад Дзидзигури намерен создать в законодательном органе новую фракцию.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространили местные СМИ. 

С этой целью З.Дзидзигури проводит консультации с представленными в парламентском большинстве депутатами.  

Согласно местному законодательству, для создания фракции требуется участие шести депутатов.

Отметим, что покинувший парламентское большинство З.Дзидзигури вчера официально подал в отставку с должности зампреда парламента. Причиной послужило отсутствие поддержки 14 ноября в законодательном органе перехода к пропорциональной избирательной системе. 

С марта 2017 года З.Дзидзигури возглавляет грузино-азербайджанскую межпарламентскую группу дружбы. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!