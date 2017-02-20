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    Глава группы сотрудничества Индонезия-Азербайджан планирует посетить Баку

    Меутья Виада Хафид намерена посетить Азербайджан в ближайшее время с целью ознакомления с ситуацией вокруг карабахского конфликта

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Индонезия намерена содействовать диалогу с Азербайджаном с целью оказания поддержки в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

    Как сообщает Report со ссылкой на индонезийские СМИ, об этом заявила глава группы двустороннего сотрудничества Индонезия-Азербайджан, член Палаты представителей в парламенте Меутья Виада Хафид.

    По ее словам, она намерена посетить Азербайджан в ближайшее время с целью укрепления двустороннего сотрудничества и чтобы ознакомиться с ситуацией вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

    Она подчеркнула, что Индонезия намерена содействовать диалогу и сотрудничеству с Азербайджаном, что позволит усилить позиции официального Баку на международной арене в вопросе урегулирования этого конфликта.

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