Глава группы сотрудничества Индонезия-Азербайджан планирует посетить Баку

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Индонезия намерена содействовать диалогу с Азербайджаном с целью оказания поддержки в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на индонезийские СМИ, об этом заявила глава группы двустороннего сотрудничества Индонезия-Азербайджан, член Палаты представителей в парламенте Меутья Виада Хафид.

По ее словам, она намерена посетить Азербайджан в ближайшее время с целью укрепления двустороннего сотрудничества и чтобы ознакомиться с ситуацией вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Она подчеркнула, что Индонезия намерена содействовать диалогу и сотрудничеству с Азербайджаном, что позволит усилить позиции официального Баку на международной арене в вопросе урегулирования этого конфликта.