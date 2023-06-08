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Глава ГПС: В последние годы наблюдаем трансформацию угроз пограничной безопасности

Глава ГПС: В последние годы наблюдаем трансформацию угроз пограничной безопасности В последние годы наблюдаем определенную трансформацию угроз пограничной безопасности, появление новых видов и форм трансграничной преступности, расширение ее географии.
Внешняя политика
8 июня 2023 г. 12:05
Глава ГПС: В последние годы наблюдаем трансформацию угроз пограничной безопасности

В последние годы наблюдаем определенную трансформацию угроз пограничной безопасности, появление новых видов и форм трансграничной преступности, расширение ее географии.

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев заявил на проходящем в Баку 86-ом заседании Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ.

По его словам, это в свою очередь обусловливает актуальность поиска и применения новых подходов и решений к обеспечению пограничной безопасности.

"В этой связи, своевременное и правильное оценивание происходящих процессов, комплексный и эффективный подход в обеспечении пограничной безопасности являются действенными инструментами противодействия международному терроризму, сепаратизму, трансграничной преступности, в том числе нелегальной миграции, контрабанде наркотиков и других запрещенных материалов", - заявил Э. Гулиев.

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Версия на английском языке Azerbaijan's border service chief warns of 'transformation of border security threats'
Версия на азербайджанском языке Elçin Quliyev: “Son illər sərhəd təhlükəsizliyi ilə bağlı təhdidlərin müəyyən transformasiyasını müşahidə edirik”

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