Ильхам Алиев: Всегда есть необходимость сверить часы по многим вопросам

Настолько динамично развиваются наши отношения, что есть всегда необходимость, как Вы сказали, сверить часы по многим вопросам.

Настолько динамично развиваются наши отношения, что есть всегда необходимость, как Вы сказали, сверить часы по многим вопросам.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане.

"Мы очень рады тому, как развиваются отношения между нашими странами. Они вышли, я думаю, на самый высокий уровень - на уровень союзнического взаимодействия, и по многим вопросам мы очень активно продвигаемся", - отметил президент Азербайджана.