Президент Ильхам Алиев: Обучение на русском языке - это сознательная политика

"Что касается обучения на русском языке, да, это сознательная политика, это мы делаем, естественно, в первую очередь для себя, чтобы те, кто хотят обучаться на русском языке - и азербайджанцы и не азербайджанцы имели такую возможность. Востребованность ру

"Что касается обучения на русском языке, да, это сознательная политика, это мы делаем, естественно, в первую очередь для себя, чтобы те, кто хотят обучаться на русском языке - и азербайджанцы, и не азербайджанцы, имели такую возможность. Востребованность русского сектора, как мы называем, в школах большая, и обучаются, как я говорил, и азербайджанцы и не азербайджанцы - более 140 тысяч детей и более 15 тысяч азербайджанских граждан обучается в вузах на русском отделении".

Как сообщает Report, об этом 23 февраля заявил президент Ильхам Алиев на встрече с руководителями ведущих российских СМИ в информационном агентстве ТАСС.

"Для справки скажу, что в Армении либо законодательно, либо какими-то инструкциями вообще запрещено, чтобы дети армянской национальности обучались не в армянских школах, и в Армении, насколько я знаю, всего одна или две русские школы, и то для военных. Вот это, как говорится, к вопросу о том, кто есть кто. Так что, конечно, подписанная вчера Декларация, там есть и пункт о гуманитарном сотрудничестве, это сотрудничество взаимное. Перед визитом в Москву мне дали справку, где сказано, что и в России существуют отделения на азербайджанском языке, около 80 школ, мы это очень приветствуем с тем, чтобы азербайджанцы и граждане России, и те, кто здесь работает, их дети могли бы тоже учиться на своем языке. То есть, это взаимный процесс, полностью в духе сотрудничества, и я думаю, что вот как Тимур сказал, сравнение с другими странами постсоветского пространства, думаю, это пример того, как надо к этому относиться. Это касается не только образования, это касается и в целом отношения к русскому языку. В Азербайджане существует государственный вуз - Славянский университет, где в первую очередь изучают русский язык и готовят преподавателей русского языка и других славянских языков. Практически до пандемии, можно сказать, еженедельно в Баку выступали представители творческой интеллигенции - спектакли, концерты, то есть мы живем в таком вот взаимодействии, Тимур хорошо знает, не первый год, и очень важно, что в годы, уже когда мы не в одном государстве, и новое поколение уже пришло, мы сумели это сохранить и будем делать все для того, чтобы это сохранить и на будущее.", - отметил глава государства.