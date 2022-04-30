Глава государства: Рано говорить о трехстороннем формате Азербайджан-Турция-Россия

И Турция, и Россия являются участниками новой конфигурации в регионе после войны. Как вам известно, контролирующий ситуацию Турецко-российский мониторинговый центр размещается в Агдаме. Считаю, что такой формат стал возможен впервые в истории. Кроме того,

И Турция, и Россия являются участниками новой конфигурации в регионе после войны. Как вам известно, контролирующий ситуацию Турецко-российский мониторинговый центр размещается в Агдаме. Считаю, что такой формат стал возможен впервые в истории. Кроме того, следует учитывать и турецко-российские отношения. Сегодня мы видим, что Президент Эрдоган является посредником в достижении прекращения огня в Украине. Все это служит региональной безопасности и стабильности и, как я уже сказал, свидетельствует о независимом характере нашего сотрудничества. Все, что мы делаем, - это во имя интересов азербайджанского народа, который желает мира после многолетней оккупации.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

«Конечно, должен продолжаться политический и экономический диалог, и мы являемся сторонниками этого. Вы коснулись треугольника Азербайджан-Турция-Россия. Этого пока не произошло, ни на каком уровне не начаты какие-либо официальные контакты. Однако есть ряд взаимосвязанных вопросов, в частности, в транспортной и энергетической сферах. У нас активный диалог в этой области с обеими странами по отдельности. Они поддерживают отношения между собой, однако это никогда не происходило в трехстороннем формате. Считаю, что сегодня еще рано говорить об этом. Нынешняя региональная конфигурация нас устраивает.

У нас хорошие отношения со всеми соседями – не только с Россией и Турцией, но и с Грузией и Ираном. Надеемся, что будут хорошие отношения и с Арменией, и, таким образом, мы будем окружены пространством стабильности. Мы желаем именно этого. Нам необходимо уделять внимание мирной повестке дня и экономике, чтобы ежегодно направлять миллиарды не на приобретение оружия, а на экономическое развитие», - подчеркнул глава государства.