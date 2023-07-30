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Глава государства: препятствование Арменией мирным переговорам неприемлемо

Глава государства: препятствование Арменией мирным переговорам неприемлемо Неприемлемо, что Армения, постоянно занимаясь деструктивной деятельностью, пытается препятствовать мирным переговорам, а также развитию контактов и диалога между Азербайджаном и местными армянскими жителями.
Внешняя политика
30 июля 2023 г. 18:47
Глава государства: препятствование Арменией мирным переговорам неприемлемо

Неприемлемо, что Армения, постоянно занимаясь деструктивной деятельностью, пытается препятствовать мирным переговорам, а также развитию контактов и диалога между Азербайджаном и местными армянскими жителями.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава государства напомнил о том, что азербайджанская сторона решительно настроена на реинтеграцию армянских жителей, с этой целью в Ходжалы была проведена первая встреча и Азербайджан представил предложение о второй встрече.

Выразив постоянную поддержку США обсуждений по мирному договору между Азербайджаном и Арменией, Энтони Блинкен коснулся важности перехода посредством пункта пропуска через государственную границу "Лачын" и других альтернативных путей, значения сохранения положительной динамики в переговорах.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Ermənistanın sülh danışıqlarına maneçilik törətməsi qəbuledilməzdir"

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