Глава государства: препятствование Арменией мирным переговорам неприемлемо

Неприемлемо, что Армения, постоянно занимаясь деструктивной деятельностью, пытается препятствовать мирным переговорам, а также развитию контактов и диалога между Азербайджаном и местными армянскими жителями.

Неприемлемо, что Армения, постоянно занимаясь деструктивной деятельностью, пытается препятствовать мирным переговорам, а также развитию контактов и диалога между Азербайджаном и местными армянскими жителями.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава государства напомнил о том, что азербайджанская сторона решительно настроена на реинтеграцию армянских жителей, с этой целью в Ходжалы была проведена первая встреча и Азербайджан представил предложение о второй встрече.

Выразив постоянную поддержку США обсуждений по мирному договору между Азербайджаном и Арменией, Энтони Блинкен коснулся важности перехода посредством пункта пропуска через государственную границу "Лачын" и других альтернативных путей, значения сохранения положительной динамики в переговорах.