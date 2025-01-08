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Глава государства: ОТГ может стать серьезным центром силы в мировом масштабе

Глава государства: ОТГ может стать серьезным центром силы в мировом масштабе Организация тюркских государств (ОТГ) может стать серьезным центром силы в мировом масштабе.
Внешняя политика
8 января 2025 г. 09:03
Глава государства: ОТГ может стать серьезным центром силы в мировом масштабе

Организация тюркских государств (ОТГ) может стать серьезным центром силы в мировом масштабе.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

"Сейчас формируется новый миропорядок. Считаю, что мы находимся в начале этого процесса, возникает и будет возникать много пробелов. Созданная после Второй мировой войны система уже утратила свой потенциал. Об этом свидетельствуют происходящие во многих местах процессы, конфликты, войны и другие события. В то же время очевиден политический и нравственный кризис в ведущих западных странах", - сказал глава государства.

Президент отметил, что ситуацию, с которой сегодня столкнулся Запад, больше всех справедливо критикует избранный президент ведущей западной страны:

"Эта система уже исчерпала себя. Это говорю не я. Об этом говорит господин Трамп, который через несколько дней станет Президентом Америки. Конечно, эти пробелы будут еще более расширяться, и здесь нужен новый актор, то есть новый серьезный игрок с серьезной повесткой дня. К примеру, мы считаем, что Организация тюркских государств может стать серьезным центром силы в мировом масштабе, потому что здесь есть обширная география, человеческие ресурсы, природные ресурсы, транспортно-коммуникационные линии и единство".

"Считаю, что D8 также может восполнить этот пробел. В этих странах, повторяю, проживает более 1 миллиарда, возможно, 1 млрд 300 миллионов человек. 60 процентов экономики мусульманских стран сосредоточено в D8, 60 процентов населения опять же приходится на страны D8. Поэтому это возможность. Эту возможность нельзя упустить, нельзя терять время, и мы становимся членом данной организации с этой повесткой дня. Думаю, наши идеи и предложения будут внимательно рассмотрены", - добавил глава государства.

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