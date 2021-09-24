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Глава государства: Необходимо объединить усилия по созданию механизма исполнения резолюций Совета Безопасности ООН

Глава государства: Необходимо объединить усилия по созданию механизма исполнения резолюций Совета Безопасности ООН "На протяжении почти 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории нашей страны. Оккупация сопровождалась военными преступлениями и преступлениями против человечности. Учинив в 1992 году Ходжалинский геноцид, Армения совершила убийство
Внешняя политика
24 сентября 2021 г. 02:16
Глава государства: Необходимо объединить усилия по созданию механизма исполнения резолюций Совета Безопасности ООН

"На протяжении почти 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории нашей страны. Оккупация сопровождалась военными преступлениями и преступлениями против человечности. Учинив в 1992 году Ходжалинский геноцид, Армения совершила убийство сотен мирных граждан, в том числе 106 женщин и 63 детей. 1275 азербайджанцев были захвачены в плен, из них 150 человек все еще считаются пропавшими без вести. Ходжалинский геноцид признан 13 странами. В результате осуществленной Арменией этнической чистки более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в ходе общих дебатов на 76-й сессии Генассамблеи ООН в видеоформате.

"Четыре резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году, требуют незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Однако Армения проигнорировала эти и другие аналогичные постановления, принятые такими международными организациями, как Генеральная Ассамблея ООН, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, ОБСЕ, Парламентская Ассамблея Совета Европы и Европейский парламент.

В то время как некоторые резолюции Совета Безопасности ООН исполняются в течение нескольких дней, когда дело касается нас, они оставались невыполненными в течение 27 лет. А это является наглядным примером двойных стандартов. Для недопущения селективного подхода есть необходимость в объединении усилий по созданию механизма исполнения резолюций Совета Безопасности ООН.

Минская группа ОБСЕ была учреждена в 1992 году для достижения урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Если бы сопредседатели Минской группы ОБСЕ предприняли решительные шаги для того, чтобы вынудить Армению положить конец военной агрессии против Азербайджана, то они могли бы добиться выполнения возложенных на них задач. В период конфликта Армения своим подходом и действиями продемонстрировала, что единственная ее цель – сохранить статус-кво и закрепить оккупацию. Я неоднократно поднимал вопрос о важности введения санкций против Армении. К сожалению, международные санкции против Армении для обеспечения исполнения резолюций Совета Безопасности ООН введены не были", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President: Necessary to join efforts to elaborate mechanism of implementation of UN Security Council resolutions
Версия на азербайджанском языке Prezident: "BMT-nin bəzi qətnamələri bir neçə gündə icra edildiyi halda, bizə gəldikdə 27 il icra olunmamış qaldı"

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