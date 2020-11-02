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Президент: Наше успешное сотрудничество будет и впредь продолжаться

Президент: Наше успешное сотрудничество будет и впредь продолжаться Турция с первых часов заявила, что находится рядом с нами.
Внешняя политика
2 ноября 2020 г. 20:32
Президент: Наше успешное сотрудничество будет и впредь продолжаться

"Турция с первых часов заявила, что находится рядом с нами. Уважаемый Президент, мой дорогой брат в очень открытой форме заявлял, что Турция всегда рядом с Азербайджаном и Азербайджан не одинок. Это были очень важные заявления, и оказание нам дополнительной моральной поддержки стало еще одним проявлением турецко-азербайджанского единства".

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в ходе встречи с делегацией во главе с экс-премьером Турции Бинали Йылдырымом.

"Уважаемый Бинали бей, мы с вами вместе жили в этом историческом единстве. Мы хорошо знаем, какие большие усилия были приложены, чтобы Турция и Азербайджан стали еще ближе друг к другу. Среди них важное место занимают очень значимые проекты, в том числе проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которым руководили и вы. После этого будут и другие проекты. Иншаллах, наше успешное сотрудничество будет и впредь успешно продолжаться", - добавил Президент.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Bundan sonra da uğurlu işbirliyimiz davam edəcək"

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