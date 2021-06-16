Глава государства: Мы видим попытки Армении упрочить отношения с исламскими странами

"В период 30-летней оккупации Армения целенаправленно разрушила все культурные и религиозные памятники на оккупированных территориях Азербайджана. 65 из 67 мечетей, расположенных на территориях, находившихся под армянской оккупацией, разрушены до основани

"В период 30-летней оккупации Армения целенаправленно разрушила все культурные и религиозные памятники на оккупированных территориях Азербайджана. 65 из 67 мечетей, расположенных на территориях, находившихся под армянской оккупацией, разрушены до основания, две мечети серьезно пострадали и были осквернены".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал во время выступления в видеоформате на втором Саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

"Я отправлю коллегам иллюстрированную книгу, содержащую краткую информацию и фотоснимки, связанные с состоянием наших городов и сел до и после оккупации. В ней нашли отражение полное уничтожение и разрушение до основания религиозных и исторических памятников Азербайджана.

Организация исламского сотрудничества в своих резолюциях решительно осудила разрушение и осквернение Арменией образцов исламской истории и культуры, мест поклонения на бывших оккупированных землях Азербайджана.

Пользуясь случаем, хочу выразить генеральному секретарю Организации исламского сотрудничества господину Юсифу бин Ахмеду аль-Осайми признательность за апрельский визит в нашу страну и сердечные поздравления по случаю нашей Победы.

Находясь на посту генерального секретаря, он шесть раз приезжал в Азербайджан. Это – проявление его поддержки нашей стране и уважения к ней. Генеральный секретарь внес большой вклад в повышение международного авторитета Организации исламского сотрудничества и укрепление солидарности между государствами-участниками", - подчеркнул президент.

Ильхам Алиев сказал, что в нынешнем году члены Генерального секретариата Организации исламского сотрудничества, Контактной группы Организации исламского сотрудничества, связанной с агрессией Республики Армения против Азербайджанской Республики, а также делегация ИСЕСКО побывали на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и стали свидетелями вандализма, учиненного Арменией против исламского наследия: "Мы видим попытки Армении упрочить отношения с исламскими странами. Страна, пользовавшаяся мечетями в качестве хлева для свиней и коров, оскорбившая тем самым всю исламскую умму, не может быть другом мусульманских государств и мусульман".