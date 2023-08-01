Глава государства: мы не хотим еще одной войны ни сегодня, ни впредь

Мы не хотим еще одной войны ни сегодня, ни впредь.
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В своем послании армянам Армении глава Азербайджанского государства заявил: "Мы хотим мира с их государством.
Еще одно послание к ним — четко осознать сложившуюся геополитическую ситуацию и соотношение сил. На протяжении многих лет руководители Армении убеждали свой народ, что у них самая сильная армия в мире, что в случае начала войны они придут в Баку - война разрушила эти нарративы.
Мы не хотим еще одной войны ни сегодня, ни впредь", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.