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Глава государства: мы не хотим еще одной войны ни сегодня, ни впредь

Глава государства: мы не хотим еще одной войны ни сегодня, ни впредь Мы не хотим еще одной войны ни сегодня, ни впредь.
Внешняя политика
1 августа 2023 г. 22:17
Глава государства: мы не хотим еще одной войны ни сегодня, ни впредь

Мы не хотим еще одной войны ни сегодня, ни впредь.

Как передает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Euronews.

В своем послании армянам Армении глава Азербайджанского государства заявил: "Мы хотим мира с их государством.

Еще одно послание к ним — четко осознать сложившуюся геополитическую ситуацию и соотношение сил. На протяжении многих лет руководители Армении убеждали свой народ, что у них самая сильная армия в мире, что в случае начала войны они придут в Баку - война разрушила эти нарративы.

Мы не хотим еще одной войны ни сегодня, ни впредь", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Biz nə bu gün, nə də gələcəkdə daha bir müharibə istəmirik"

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