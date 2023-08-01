Глава государства: мы не хотим еще одной войны ни сегодня, ни впредь

Глава государства: мы не хотим еще одной войны ни сегодня, ни впредь

Мы не хотим еще одной войны ни сегодня, ни впредь.

https://static.report.az/photo/85bed8c0-1efe-3381-841a-0d096257f6f3.jpg https://static.report.az/photo/85bed8c0-1efe-3381-841a-0d096257f6f3.jpg