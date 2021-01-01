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Глава государства: Как председатель Движения неприсоединения мы говорим свое слово в мировом масштабе

Глава государства: Как председатель Движения неприсоединения мы говорим свое слово в мировом масштабе Мы стали членом Движения неприсоединения. Помню, в то время некоторые расценивали это как ошибочный шаг. Но я знаю, что это был верный шаг.
Внешняя политика
1 января 2021 г. 00:38
Глава государства: Как председатель Движения неприсоединения мы говорим свое слово в мировом масштабе
Президент Ильхам Алиев

"Мы стали членом Движения неприсоединения. Помню, в то время некоторые расценивали это как ошибочный шаг. Но я знаю, что это был верный шаг. Став членом, мы сразу же при поддержке 120 стран добились принятия резолюции по конфликту – резолюции, отвечающей нашим интересам. Сегодня как председатель Движения неприсоединения мы говорим свое слово в мировом масштабе. Хочу также еще раз отметить, что страны-члены Движения неприсоединения в период войны сказали свое слово в предотвращении невыгодных нам предвзятых антиазербайджанских инициатив. Это не удалось".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Мы наладили тесные связи с Организацией исламского сотрудничества. Сегодня эти связи находятся на самом высоком уровне в истории. Организация исламского сотрудничества приняла правильные резолюции, которые отражают правду и международное право. Во время контактов с мусульманскими странами мы доводили до них информацию об армянских зверствах. Я показывал моим коллегам фотоснимки разрушенных, оскверненных мечетей и спрашивал, как вы после такого строите отношения с этой страной? Как вы, после того, что увидели на этих фотографиях, встречаетесь с ними, пожимаете им руку? Ведь все эти зверства являются преступлением не только против нас, но и против всего мусульманского мира", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Bu gün Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi öz sözümüzü dünya miqyasında deyirik"

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