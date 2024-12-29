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Глава государства: Глупо и бессовестно связывать крушение самолета с птицами или взрывом газового баллона

Глава государства: Глупо и бессовестно связывать крушение самолета с птицами или взрывом газового баллона Приписывать причины крушения самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, каким-то птицам или же преподносить как взрыв газового баллона - глупо и бессовестно.
Внешняя политика
29 декабря 2024 г. 19:48
Глава государства: Глупо и бессовестно связывать крушение самолета с птицами или взрывом газового баллона

Приписывать причины крушения самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, каким-то птицам или же преподносить как взрыв газового баллона - глупо и бессовестно.

Как сообщает Report об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"После того, как черные ящики будут открыты и когда мы получим более детальную информацию, всплывут все подробности и прояснятся многие моменты, которые сегодня пока вызывают вопросы. К примеру, почему самолет не смог приземлиться в городе Грозный? В какой степени средства радиоэлектронной борьбы повлияли на управление самолетом? Насколько действенны были последствия удара в воздухе и взрыва рядом с самолетом? Потому что должен также отметить, что попытки отрицать этот очевидный факт и завуалировать его в данном случае – это и абсурд, и глупость", - сказал президент.

По его словам, к счастью, благодаря героизму экипажа произошло так, что самолет смог приземлиться.

"Хотя это и была аварийная посадка, самолет смог приземлиться. Многие пассажиры были спасены, есть их показания. Травмы, нанесенные пассажирам и членам экипажа осколками, пробившими самолет, очевидны. Приписывать это каким-то птицам или же преподносить как взрыв газового баллона - глупо и бессовестно", - отметил он.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили. Согласно первичным оценкам, лайнер был сбит в российском воздушном пространстве.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Qəzanı quşlarla bağlamaq və ya qaz balonunun partlaması kimi qələmə vermək vicdansızlıqdır

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