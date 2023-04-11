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Глава государства: Гейдар Алиев делал все для того, чтобы сплотить еще больше тюркский мир

Глава государства: Гейдар Алиев делал все для того, чтобы сплотить еще больше тюркский мир Касым-Жомарт Кемелевич сказал о том, что Гейдар Алиевич испытывал особые отношение и любовь к братскому казахскому народу. Это на самом деле так, я свидетель этого.
Внешняя политика
11 апреля 2023 г. 00:37
Глава государства: Гейдар Алиев делал все для того, чтобы сплотить еще больше тюркский мир

Касым-Жомарт Кемелевич сказал о том, что Гейдар Алиевич испытывал особые отношение и любовь к братскому казахскому народу. Это на самом деле так, я свидетель этого.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественной церемонии открытия улицы Гейдара Алиева в Астане.

Глава государства отметил, что великий лидер хорошо знал традиции, обычаи казахов, уважал культуру казахского народа, его многовековую историю и очень ценил братство казахов и азербайджанцев. "Он (великий лидер Гейдар Алиев – ред.) делал все для того, чтобы сплотить еще больше тюркский мир. И сегодня мы видим в том числе и результаты его работы, его деятельности в том, что тюркский мир объединяется", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Heydər Əliyev türk dünyasını daha sıx birləşdirmək üçün əlindən gələni edirdi"

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