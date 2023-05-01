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Глава государства: целью установки погранично-пропускного пункта "Лачын" является обеспечение контроля

Глава государства: целью установки погранично-пропускного пункта "Лачын" является обеспечение контроля Целью установки погранично-пропускного пункта "Лачын" на азербайджано-армянской границе является обеспечение контроля.
Внешняя политика
1 мая 2023 г. 03:06
Глава государства: целью установки погранично-пропускного пункта Лачын является обеспечение контроля
Ильхам Алиев

Целью установки погранично-пропускного пункта "Лачын" на азербайджано-армянской границе является обеспечение контроля.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

В связи со строительством погранично-пропускного пункта "Лачын" на азербайджано-армянской границе президент Ильхам Алиев заявил, что установка этого пункта была обеспечена в рамках суверенных прав Азербайджана и в соответствии со всеми международными правилами.

Президент Азербайджана подчеркнул, что целью является не ограничение движения, а, наоборот, обеспечение контроля, и через этот пункт уже осуществляется проезд.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Laçın" sərhəd-buraxılış məntəqəsinin qurulmasında məqsəd nəzarətin təmin edilməsidir”

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