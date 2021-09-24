Глава государства: Азербайджан взял ситуацию с пандемией под контроль

Пандемия коронавируса продолжает оставаться серьезным вызовом для всего мира.

Пандемия коронавируса продолжает оставаться серьезным вызовом для всего мира.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения.

"С самого начала государство предпринимало серьезные шаги по защите населения и минимизации негативных последствий пандемии. С середины января Азербайджан инициировал кампанию по вакцинации", - напомнил президент.

Он добавил, что ситуация с пандемией была взята под контроль и режим карантина был постепенно ослаблен.

Глава государства отметил, что усилия Азербайджана в борьбе с пандемией международно признаны. Страна реализовала все меры за счет собственных финансовых ресурсов, подчеркнул президент Ильхам Алиев.

"Мы выделили ВОЗ 10 млн долларов в рамках борьбы с пандемией, и направили гуманитарную помощь более 30 странам", - заявил президент.