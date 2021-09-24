Глава государства: Азербайджан взял ситуацию с пандемией под контроль

Пандемия коронавируса продолжает оставаться серьезным вызовом для всего мира.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения.
"С самого начала государство предпринимало серьезные шаги по защите населения и минимизации негативных последствий пандемии. С середины января Азербайджан инициировал кампанию по вакцинации", - напомнил президент.
Он добавил, что ситуация с пандемией была взята под контроль и режим карантина был постепенно ослаблен.
Глава государства отметил, что усилия Азербайджана в борьбе с пандемией международно признаны. Страна реализовала все меры за счет собственных финансовых ресурсов, подчеркнул президент Ильхам Алиев.
"Мы выделили ВОЗ 10 млн долларов в рамках борьбы с пандемией, и направили гуманитарную помощь более 30 странам", - заявил президент.