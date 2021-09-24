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Глава государства: Азербайджан взял ситуацию с пандемией под контроль

Глава государства: Азербайджан взял ситуацию с пандемией под контроль Пандемия коронавируса продолжает оставаться серьезным вызовом для всего мира.
Внешняя политика
24 сентября 2021 г. 01:24
Глава государства: Азербайджан взял ситуацию с пандемией под контроль
Ильхам Алиев

Пандемия коронавируса продолжает оставаться серьезным вызовом для всего мира.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения.

"С самого начала государство предпринимало серьезные шаги по защите населения и минимизации негативных последствий пандемии. С середины января Азербайджан инициировал кампанию по вакцинации", - напомнил президент.

Он добавил, что ситуация с пандемией была взята под контроль и режим карантина был постепенно ослаблен.

Глава государства отметил, что усилия Азербайджана в борьбе с пандемией международно признаны. Страна реализовала все меры за счет собственных финансовых ресурсов, подчеркнул президент Ильхам Алиев.

"Мы выделили ВОЗ 10 млн долларов в рамках борьбы с пандемией, и направили гуманитарную помощь более 30 странам", - заявил президент.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan kept situation with pandemic under control
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanda pandemiya ilə bağlı vəziyyət nəzarətə götürülüb"

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