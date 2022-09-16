О нас

Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан всегда рядом друг с другом

Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан всегда рядом друг с другом 16 сентября в Самарканде президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений и отметил, что Азербайджан и Пакистан всегда рядом друг с другом. Как со
Внешняя политика
16 сентября 2022 г. 10:36
Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан всегда рядом друг с другом

16 сентября в Самарканде президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений и отметил, что Азербайджан и Пакистан всегда рядом друг с другом.

Как сообщает Report, глава государства заявил, что высоко оценивает поддержку, оказанную Пакистаном Азербайджану во время 44-дневной Отечественной войны.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Пакистан был одной из трех стран, которые не установили дипломатические отношения с Арменией в период тридцатилетней оккупации земель Азербайджана, и это было высоко оценено нашим народом.

Глава государства отметил, что наши страны тесно сотрудничают в рамках международных организаций, в том числе Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества. Президент Ильхам Алиев отметил, что высоко ценит поддержку Пакистаном инициатив Азербайджана в качестве председателя Организации исламского сотрудничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Head of State: Azerbaijan and Pakistan always stand by each other
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycan və Pakistan daim bir-birinin yanındadır"

Другие новости из категории

Шахбаз Шариф: Между Азербайджаном и Пакистаном существуют братские и дружеские отношения
Шахбаз Шариф: Между Азербайджаном и Пакистаном существуют братские и дружеские отношения
16 сентября 2022 г. 10:24
Президент Ильхам Алиев приглашен с официальным визитом в Пакистан
Президент Ильхам Алиев приглашен с официальным визитом в Пакистан
16 сентября 2022 г. 10:23
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает справедливую позицию Пакистана по Джамму и Кашмиру
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает справедливую позицию Пакистана по Джамму и Кашмиру
16 сентября 2022 г. 10:21
Шахбаз Шариф: Народ Пакистана солидарен со своими азербайджанскими братьями
Шахбаз Шариф: Народ Пакистана солидарен со своими азербайджанскими братьями
16 сентября 2022 г. 09:10
Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Пакистана
ФотоПрезидент Азербайджана встретился с премьер-министром Пакистана
16 сентября 2022 г. 08:56
Главы государств-участников Саммита Шанхайской организации сотрудничества посадили деревья 
Главы государств-участников Саммита Шанхайской организации сотрудничества посадили деревья 
16 сентября 2022 г. 08:53
Акция армян перед посольством Азербайджана в США потерпела фиаско
ФотоАкция армян перед посольством Азербайджана в США потерпела фиаско
16 сентября 2022 г. 08:06
Блинкен: США готовы помочь Армении и Азербайджану
Блинкен: США готовы помочь Армении и Азербайджану
16 сентября 2022 г. 03:43
Сегодня в Самарканде Ильхам Алиев встретится с Путином
Сегодня в Самарканде Ильхам Алиев встретится с Путином
16 сентября 2022 г. 02:57
Папа Римский: Напряженность между Арменией и Азербайджаном несколько спала
Папа Римский: Напряженность между Арменией и Азербайджаном несколько спала
16 сентября 2022 г. 02:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi