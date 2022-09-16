Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан всегда рядом друг с другом

16 сентября в Самарканде президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений и отметил, что Азербайджан и Пакистан всегда рядом друг с другом.
Как сообщает Report, глава государства заявил, что высоко оценивает поддержку, оказанную Пакистаном Азербайджану во время 44-дневной Отечественной войны.
Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Пакистан был одной из трех стран, которые не установили дипломатические отношения с Арменией в период тридцатилетней оккупации земель Азербайджана, и это было высоко оценено нашим народом.
Глава государства отметил, что наши страны тесно сотрудничают в рамках международных организаций, в том числе Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества. Президент Ильхам Алиев отметил, что высоко ценит поддержку Пакистаном инициатив Азербайджана в качестве председателя Организации исламского сотрудничества.
Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан всегда рядом друг с другомИльхам Алиев: Азербайджан и Пакистан всегда рядом друг с другом 16 сентября в Самарканде президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений и отметил, что Азербайджан и Пакистан всегда рядом друг с другом. Как со
16 сентября в Самарканде президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений и отметил, что Азербайджан и Пакистан всегда рядом друг с другом.