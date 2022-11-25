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Глава государства: Азербайджан благодарен членам Лиги арабских государств за поддержку

Глава государства: Азербайджан благодарен членам Лиги арабских государств за поддержку Мы очень благодарны членам Лиги арабских стран за постоянную поддержку Азербайджана в рамках Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 18:00
Глава государства: Азербайджан благодарен членам Лиги арабских государств за поддержку

Мы очень благодарны членам Лиги арабских стран за постоянную поддержку Азербайджана в рамках Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика" 25 ноября.

"В период оккупации и после освобождения территорий был принят ряд резолюций в нашу поддержку и осуждающих оккупационную политику Армении. Мы также активно работаем над усилением единства между членами Организации исламского сотрудничества, провели несколько международных мероприятий. Во время пандемии мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более 80 странам мира, включая членов Лиги арабских стран и ОИС. Знаем, что есть большой потенциал, но нам нужно определить основные сферы экономического сотрудничества. С политической точки зрения, все ясно, нас связывают дружеские отношения, и мое участие в саммите отражает это. Но показатели в области торговли и экономики, конечно, не могут нас удовлетворять", - сказал глава государства.

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