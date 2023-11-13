Глава государства: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение

Азербайджан в настоящее время представляет четкую и прозрачную программу, касающуюся сосуществования и права на возвращение, Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение в Армению и не представила никакого взгляда в этой связи.

Азербайджан в настоящее время представляет четкую и прозрачную программу, касающуюся сосуществования и права на возвращение, Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение в Армению и не представила никакого взгляда в этой связи.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая 13 ноября президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Кауму.

На встрече было отмечено, что Парламентская ассамблея ОБСЕ может стать эффективной платформой для построения доверия между делегациями Армении и Азербайджана.