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Глава ГМС обсудил с представителем МОМ в Азербайджане подготовку к Конференции министров в Баку

Глава ГМС обсудил с представителем МОМ в Азербайджане подготовку к Конференции министров в Баку
Внешняя политика
11 декабря 2024 г. 18:32
Глава ГМС обсудил с представителем МОМ в Азербайджане подготовку к Конференции министров в Баку

Глава Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов встретился с руководителем представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане Троем Дули для обсуждения подготовки к Конференции министров, которая пройдет в Баку в 2025 году.

Как сообщает Report со ссылкой на ГМС, Вюсал Гусейнов отметил значительный вклад МОМ в реализацию проектов в области миграции, а также успешное сотрудничество, включая деятельность Регионального учебного центра по миграции.

В свою очередь, Трой Дули отметил значимость совместных проектов в миграционной сфере для укрепления сотрудничества.

На встрече обсудили вопросы, связанные с председательством Азербайджана в Алматинском процессе [Региональная консультативная платформа по вопросам защиты беженцев и международной миграции], реализацией "Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции", проведение Конференции министров в Баку, а также вторую фазу проекта Регионального учебного центра по миграции.

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Версия на английском языке Azerbaijan, IOM mull preparations for ministerial conference in Baku
Версия на азербайджанском языке DMX rəisi BMqT-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi ilə Bakıda keçiriləcək Nazirlər Konfransını müzakirə edib

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