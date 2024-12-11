Глава ГМС обсудил с представителем МОМ в Азербайджане подготовку к Конференции министров в Баку

Глава Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов встретился с руководителем представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане Троем Дули для обсуждения подготовки к Конференции министров, которая пройдет в Баку в 2025 году.

Как сообщает Report со ссылкой на ГМС, Вюсал Гусейнов отметил значительный вклад МОМ в реализацию проектов в области миграции, а также успешное сотрудничество, включая деятельность Регионального учебного центра по миграции.

В свою очередь, Трой Дули отметил значимость совместных проектов в миграционной сфере для укрепления сотрудничества.

На встрече обсудили вопросы, связанные с председательством Азербайджана в Алматинском процессе [Региональная консультативная платформа по вопросам защиты беженцев и международной миграции], реализацией "Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции", проведение Конференции министров в Баку, а также вторую фазу проекта Регионального учебного центра по миграции.