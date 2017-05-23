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    Президент Германии поздравил Ильхама Алиева

    Приветствую готовность Азербайджана построить отношения с Евросоюзом на новом фундаменте

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Господин президент.

    Сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджана с национальным праздником – Днем Республики.

    В этом году наши страны отмечают 25-ю годовщину установления дипломатических отношений. Примерно двести лет назад первые швабские эмигранты поселились на территории сегодняшнего Азербайджана. Эти юбилеи дадут нам стимул для развития и расширения отношений между нашими странами.

    Приветствую готовность Азербайджана построить отношения с Европейским Союзом на новом фундаменте посредством переговоров по новому соглашению о партнерстве. Германия есть и останется надежным партнером Вашей страны на этом пути.

    Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю азербайджанскому народу мира и благополучного светлого будущего".

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