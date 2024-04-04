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Глава Генштаба Азербайджана принял участие на заседании Комитета штабов СНГ

Глава Генштаба Азербайджана принял участие на заседании Комитета штабов СНГ Первый замминистра обороны – начальник Генштаба Азербайджана Керим Велиев принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС стран СНГ, состоявшемся 4 апреля в Москве.
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 14:29
Глава Генштаба Азербайджана принял участие на заседании Комитета штабов СНГ

Первый замминистра обороны – начальник Генштаба Азербайджана Керим Велиев принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС стран СНГ, состоявшемся 4 апреля в Москве.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны России.

В заседании также приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о том, что в ходе заседания "предметно проанализированы военно-политическая обстановка в мире и по периметру границ Содружества".

"Участникам заседания была предоставлена возможность ознакомиться с современными образцами вооружения, созданными предприятиями российского ВПК. Также они проинформированы о современных подходах к организации противодействия применению беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

Герасимов отметил, что состоялось обсуждение текущих и перспективных задач развития совместных (объединенных) систем военного назначения.

"Особое внимание уделено перспективам совершенствования совместной системы связи и объединенной системы ПВО, а также подготовке национальных подразделений гуманитарного разминирования к выполнению задач по предназначению", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Baş Qərargah rəisi MDB Qərargah Komitəsinin iclasında iştirak edib

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